Conoce 'Take a break' la nueva función de Instagram que está a punto de llegar

Una de las redes sociales más populares se ha estado renovando constantemente en los últimos días, ya que se ha dado a conocer una nueva función de Instagram.

Recientemente la red social nagregó un nuevo sticker para generar mayor interacción entre las historias de sus usuarios.

Sin embargo, esta ocasió decidió ir más allá de la comunicación virtual, pues la plataforma habilitó una nueva función para reducir el consumo del sitio.

Se trata de ‘Take a breake’ o ‘Tómate un respiro’, una nueva opción que a través de avisos, busca reducir el consumo de la red social.

Esta nueva función ya se comenzó a implementar en algunos países, sin embargo, se espera que llegue a todos sus usuarios en el mes de diciembre.

La nueva alternativa de la app te enviará notificaciones de manera periódica para hacer énfasis en el uso excesivo de la misma.

De acuerdo con el fundador y director de Instaram, Adam Mosseri, señaló que ‘Tómate un respiro’ también te pedirá que dejes de usar la red social.

Testing “Take a Break” 🧑‍🔬

We started testing a new feature called “Take a Break” this week. This opt-in control enables you to receive break reminders in-app after a duration of your choosing.

I’m excited to dig into the results & hopefully launch this sometime in December. ✌🏼 pic.twitter.com/WdSTjL6ZdH

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) November 10, 2021