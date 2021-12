Congreso de la CDMX aprueba en comisiones iniciativa para prohibir corridas de toros

Sin la participación de legisladores de Morena, la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México celebró este martes su primera sesión extraordinaria para reponer el proceso de votación respecto al dictamen que prohíbe la tauromaquia en la capital del país.

En esta reunión se sometió a votación un nuevo dictamen que incluye observaciones realizadas por la diputada por el PRD, Gabriela Quiroga, entre las que destaca establecer multas de 27 mil 500 y hasta 55 mil veces la Unidad de Medida, es decir, de entre 2 millones 464 mil 550 pesos y máximo 4 millones 929 mil 100 pesos para quienes realicen este tipo de espectáculos.

Este dictamen fue aprobado con cinco votos a favor, con lo que se cumple con lo que establece tanto la Ley orgánica como el Reglamento del Congreso local, disposiciones entre las que existe una contradicción en cuanto a la definición de mayoría absoluta que se requiere para aprobar un dictamen. Con ello quedó sin efectos el dictamen que fue votado ayer.

Sin embargo el legislador Jesús Sesma, en su calidad de presidente de la Comisión de Bienestar Animal, anunció que no enviaría el dictamen a la mesa directiva, pues acordó Pedro Haces, dirigente sindical del gremio taurino, realizar reuniones para no afectar a los trabajadores de este sector y buscar alternativas para ellos.

“A título personal y con la venia si así me lo permiten los diputados integrantes no mandaré el dictamen a la mesa directiva hasta agotar las reuniones que tendremos, repito, con las familias, con el gremio para ver cómo podemos darle solución, porque sabemos perfectamente que estamos padeciendo todavía de los estragos de lo que ha venido a causar la pandemia, que no es menor”, comentó.

En tanto la diputada por el PRI, Tania Larios dijo que aunque se escucharán otras voces y se podrían hacer adecuaciones al dictamen, se avanza de manera firme en materia de protección animal.

Por su parte el panista Federico Döring reprochó el intento de sabotaje de los legisladores de Morena que integran la Comisión de Bienestar Animal, al tiempo que reiteró la disposición a un diálogo abierto.

“Desafortunadamente hay un conjunto de personas que se dejaron engañar por los que sabotearon el quórum ayer y hoy y que les dijeron que no tenía necesidad de dialogar, y que no buscaran a nadie de la oposición porque la mayoría se iba encargar de que no hubiera dictamen, a ellos les ofrecemos este espacio de diálogo porque ellos no tienen por qué pagar los platos rotos de un gobierno y una mayoría que le apostó a sabotear este dictamen y no a dialogar y a construirlo entre todos”, puntualizó.