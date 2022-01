¡Confirmado! Medicamento que se vende en farmacias inhibe el Covid-19

El fármaco Broncho Vaxom inhibe el Covid-19, así lo dio a conocer la científica Donata Vercelli, quien en días pasados dijo que el lisado bacteriano OM-85, en venta en las farmacias de México, te protegía del coronavirus.

Cabe recordar que la noticia fue dada a conocer días pasados en la televisión abierta italiana, precisamente en el programa Stasera Italia, de la Rete 4, por la propia Donata Vercelli.

En pocas palabras, Broncho Vaxom un inmunoestimulante que se utiliza para prevenir infecciones de las vías respiratorias, incluso en niños, así lo dijo la profesora de Medicina Molecular en la Universidad de Arizona.

Hallazgo científico contra el Covid-19

El hallazgo estuvo a cargo de Vercelli junto a Janko Nikolich-Zugich, miembro de BIO5, y Jennifer Uhrlaub, científica investigadora asociada en casos de Covid-19.

“Hemos encontrado un fármaco que puede inhibir y prevenir la infección con el virus Covid porque suprime la expresión de las proteínas a las que se adhiere este virus: si no hay conexión, no habrá entrada del virus; si no hay entrada de virus, no hay infección o, en todo caso, estará muy disminuida. Y este es el descubrimiento que hemos hecho”, aseguró la experta.

¿Cómo va el Covid-19 en México?

Con 306 mil 389 casos activos de contagio de Covid-19, aquellos con mayor actividad viral y por consecuencia con mayor riesgo de transmisión en su alrededor, el reporte técnico de la secretaría de Salud confirma 4 millones 368 mil 314 casos totales de Coronavirus y 301 mil 410 defunciones totales por la pandemia en México.

En las últimas 24 horas murieron 76 personas a causa del Covid-19 y se confirmaron 19 mil 132 casos más.

Fármaco que se vende en México

La doctora Vercelli dijo que “es un fármaco que se ha utilizado durante varias décadas. Estamos hablando de un fármaco cuyo nombre científico es OM-85”.

Finalmente, la experta indicó que el fármaco se vende comúnmente en farmacias y ayuda a prevenir infecciones y hoy se descubre que funciona contra el Covid-19.