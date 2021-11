Confía Sheinbaum en que amparo de vecinos de Cuajimalpa no frenará construcción de hospital

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que los vecinos de Contadero en Cuajimalpa no tienen razón en el amparo que promueven para evitar la construcción del hospital en esa demarcación.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina refirió que el número de vecinos es mínimo en comparación con la población de la alcaldía que requiere de los servicios de un hospital, en el donde ya existía.

“No… o sea, no tienen razón, pero, además, son bien poquitos vecinos frente a los habitantes de Cuajimalpa; entonces, son los intereses personales sobre los intereses colectivos; entonces, los jueces o el juez tiene que aportar sobre el interés colectivo. Se movió el hospital para que no tuviera problema y quedara fuera de la zona de barranca, de tal manera que solamente requiriera un Impacto Ambiental Local, y es una obra muy importante; Cuajimalpa no tiene hospital, pero, además, ahí ya había un hospital”, indicó.