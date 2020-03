Concursos, conciertos y talleres gratis que puedes ver tras contingencia

Escucha la nota:



Hoy inició el programa #CulturaUNAMenCasa con una oferta de más de 700 actividades en línea a través de Radio y TVUNAM, preparado por la Coordinación de Difusión Cultural, que incluye proyectos artísticos para todos los públicos.

Durante este periodo de contingencia sanitaria por la Covid-19, Cultura UNAM trabajará en colaboración con todas sus direcciones y programas para fomentar el acercamiento social frente al distanciamiento físico e incrementará la programación.

Con estas propuestas, la mayoría de ellas interactivas, que contemplan conciertos, tutoriales, podcasts, concursos, ejercicios de lectura y escritura, así como talleres para niñas y niños, se busca hacer comunidad y compartir herramientas que, en lo posible, permitan aligerar los efectos negativos que pueda provocar el confinamiento.

La cartelera podrá consultarse a partir de este lunes en la dirección electrónica cultura.unam.mx, y se difundirá a través de las páginas web, redes sociales y plataformas de todas las direcciones y programas.

Incluye clases de yoga matutinas para toda la familia transmitidas por TV UNAM; talleres de arte contemporáneo para niños impartidos por el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC); una convocatoria para hacer teatro desde casa que promueven Teatro UNAM y la Cátedra Ingmar Bergman, además de la posibilidad de escribir colectivamente un diario de la pandemia para publicarse en la página de la Revista de la Universidad de México.

Se contempla también la generación de contenidos confiables que permitan informar verazmente sobre el desarrollo de la contingencia generada por el Covid-19. Para ello, TV UNAM y Radio UNAM trabajarán como áreas de servicio.

Asimismo, a partir de este lunes TV UNAM transmitirá el programa La UNAM responde, en el que se generarán contenidos sobre la emergencia sanitaria con apoyo de especialistas universitarios que aclararán las dudas del público.

Radio UNAM dedicará sus espacios informativos Primer Movimiento, de 7:00 a 10:00; Prisma RU, de 13:00 a 15:00 horas, y Resistencia Modulada, de las 20:00 a 23:00 horas, a abordar la información más reciente sobre esta pandemia y ofrecerá espacios diversos a las actividades generadas como parte del programa #CulturaUNAMenCasa.

Además, de lunes a viernes, de 12:00 am a 10:00 am, y sábados y domingos de 12:00 am a 8:00 am, se enlazarán las frecuencias de AM y FM para transmitir una selección musical integrada por obras de largo formato, entre otras múltiples actividades.