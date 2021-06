Concluye servicio en Unidad Temporal Covid Citibanamex

Escucha la nota:



Tras 413 días de servicio, este viernes se efectuó la ceremonia de clausura de la Unidad Temporal Covid Citibanamex, donde se atendieron a 9 mil 088 personas, de las cuales 8 mil 548 recibieron su alta médica, es decir, el 95.2 por ciento.

En este hospital emergente la mortalidad global fue del 3.7 por ciento, lo que implicó 342 defunciones, mientras que 103 pacientes (1.1%) fueron referidos a otros hospitales, resaltó Rafael Valdez, Director Médico de esta unidad temporal.

“Muchas veces escuché que aquí sólo atendemos a pacientes que no estaban graves, nada más alejado de la realidad, en la unidad temporal atendimos a 2 mil 596 pacientes en estado crítico, mil 793 pacientes con Covid-19 grave fueron atendidos en la unidad de cuidados intermedios con el apoyo de puntas nasales de alto flujo y 803 pacientes requirieron de la unidad de cuidados intensivos, con nuestro modelo de hospitalización anticipada y nuestros pilares terapéuticos estandarizados la mortalidad global fue del 3.7%”, destacó.

En su oportunidad el empresario, Carlos Slim Domit, a nombre de la Fundación Slim, expuso que la unidad temporal del centro Citibanamex contribuyó a restar presión a los hospitales públicos de la capital, además de que fue de los hospitales con menores contagios entre su personal.

“Es uno de los hospitales que más pacientes ha atendido en América Latina, prácticamente duplicó la capacidad de los hospitales de la Secretaría de salud de la ciudad para atender pacientes con COVID. Más de 3 mil personas han trabajado en la unidad temporal, 9 mil 088 pacientes atendidos, más de 800 mil análisis de laboratorio y rayos X. Es de los hospitales con menores contagios entre el personal y es de destacar que ninguno de ellos llegó a terapia intensiva y hubo cero fallecimientos entre el personal”, apuntó.

Claudia Sheinbaum expresa agradecimientos

En tanto, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum expresó su agradecimiento a las distintas fundaciones que aportaron los recursos y las cuales estuvieron encabezadas por Alejandro Soberón Kuri, Presidente Ejecutivo y Director General de CIE.

La mandataria capitalina dijo que uno de los aprendizajes que deja la unidad temporal es que la salud debe consagrarse como un derecho, sin ningún tipo de distinción.

“Aquí en la unidad temporal City Banamex se atendieron de todos los lugares de México, no solamente de la ciudad sino de todos los lugares de México. Aquí se atendió a ricos y se atendió a quienes no tenían recursos económicos, sin cobrarles absolutamente nada por la atención de la salud, aquí se mostró que la división, el clasicismo, el racismo no llevan a ningún lado, aquí se mostró que la atención es única, aquí se mostró el alma de los habitantes de la Ciudad de México”, comentó.

Sheinbaum Pardo también agradeció la labor de Rafael Valdez, Director Médico de la unidad temporal Citibanamex, así como del personal de salud que en la capital ha participado en la atención de la emergencia sanitaria.

En el evento de la Unidad Temporal Covid Citibanamex fue develada una placa conmemorativa en reconocimiento a los esfuerzos emprendidos en la ciudad de México para hacer frente a la pandemia de Covid-19.