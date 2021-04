Concachampions: América avanza de panzazo; León eliminado (VIDEO)

El conjunto mexicano Club León quedó eliminado este miércoles ante el Toronto de la MLS y es eliminado en los octavos de final de la Concachampions 2021.

Los Panzas Verdes perdieron en territorio canadiense 2-1 y se quedó a un gol de avanzar a la siguiente ronda y el marcador global fue 3-2 en favor de los canadienses.

