¡Con las manos en la masa! En plena boda descubren a novia infiel

¡Vaya, vaya! Esta novia infiel no pudo cumplir con sus votos de fidelidad y en plena boda mostró el cobre.

En redes sociales circula un video donde se aprecia a una mujer, quien en plena boda decidió ser infiel a su recién marido.

Información relacionada: La infidelidad más allá de la condena y del sufrimiento: Tere Díaz

El usuario de Reddit hsm4ever10 publicó en su cuenta, un curioso video donde, cachó con las manos en la masa a la novia infiel.

En minutos el video se viralizó, pues cuenta el momento en que la mujer fue descubierta siendo infiel durante su propia boda con un mozo de la fiesta.

El video fue grabado por el padrino de la pareja, quien, para mala suerte de la novia, es el mejor amigo del novio.

Como buen amigo, quizá este hombre ya sospechaba que algo no estaba bien con la novia de su amigo, por eso corrió con la suerte de captar el incómodo momento.

En el video de apenas 42 segundos se escucha – luego de captar a la mujer sobre el barman de la fiesta – al padrino preguntar “¿Qué están haciendo?“.

Sin pensarlo la mujer da un saltó y su acompañante voltea el rostro para no ser captado por la cámara.

Entre risas nerviosas, la mujer respondió “todo bien, sabes perfectamente lo que pasó”, mientras se acomoda la ropa.

Con la evidencia en las manos, el amigo del novio sentenció:

“Ese no es tu marido, no te pareces a su marido. No te juzgo, Qué buena idea”.