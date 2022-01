Con esos amigos… Dejan ‘plantada’ a joven en su cumpleaños y meseros la celebran

Bien se sabe que festejar un año más de vida es de suma importancia para muchos, tal fue el caso de una joven cuyos amigos la dejaron “plantada” en su cumpleaños, pero los meseros la celebraron.

Se trata de una historia más que se hizo viral en redes sociales, específicamente en TikTok, pues desde el auge de estas se dan a conocer un sinfín de anécdotas que causan cientos de reacciones.

Sin embargo, desde que comenzó la pandemia de covid, una de las aplicaciones que más tomó popularidad fue TikTok, en donde se han hecho virales muchísimos videos curiosos o inusuales.

En esta ocasión, una joven recibió millones de “me gusta” en la famosa app de videos cortos después de que diera a conocer la forma en que celebraría su cumpleaños.

A pesar de que existen muchas formas de festejar un año más de vida, una chica decidió realizar una pequeña reunión, pero en un restaurante.

No obstante, la planificación no resultó como ella esperaba, ya que, de acuerdo con la grabación de la joven identificada con el usuario @ximena.padillaaa, sus amigos la dejaron plantada.

Pero siempre hay un motivo para celebrar, por lo que los meseros del establecimiento no pasaron desapercibida la ocasión y la festejaron de la mejor manera.

De acuerdo con lo que relató la usuaria, los empleados compraron globos que le obsequiaron, además de un pequeño pastel y convivieron un rato con ella.

“Hice una reunión por mi cumpleaños y nadie llegó. Los meseros se dieron cuenta que no llegó nadie y me trajeron unos globos y un pastelito, se quedaron conmigo a cenar y me alegaron mi noche”.