¿Comprarías en una tienda en línea productos de piel humana? PETA presenta nueva propuesta

¿Comprarías una falda hecha con tu propia piel? PETA lanzó una tienda ficticia de productos de piel en línea.

Esto con la intención de concientizar la venta de piel animal.

La página ficticia que ha creado la PETA puede ser un tanto aterradora debido a las descripciones con la que los productos son mostrados.

La tienda llamada Urban Outraged, se basa en tener faldas, vestidos y cinturones así como vestidos.

Sin embargo, cada uno de ellos, fue fabricado con piel humana.

La Organización anunció a través de sus redes sociales una parodia de la compañía de ropa Urban Outfitters, a la cuál llamaron Urban Outraged.

Su principal objetivo es concientizar sobre el consumo de piel animal y las prácticas que dicha empresa emplea.

En el mensaje publicado en redes sociales escribieron:

‘Si Urban Outfitters usarán piel de humano en sus ropa así es cómo se vería’.

If @UrbanOutfitters used humans the way it uses other animals, this is what it would look like 🤢

Our new online store shows exactly why we’re demanding the company to drop ALL animal-derived materials. pic.twitter.com/rYBSUS1AuA

— PETA (@peta) November 29, 2021