¿Cómo usan Facebook los mexicanos? la red social, con más de dos mil 100 millones de usuarios en el planeta, que surgió para interconectar a personas y jugó un papel importante en movimientos de ciberactivismo como la primavera árabe, hoy genera problemas a la democracia, alertó la UNAM.

El académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Luis Ángel Hurtado Razo, con motivo de los 18 años del lanzamiento de Facebook de la empresa Meta, dijo que la red social es uno de los mayores motores para la difusión de información falsa.

Noticias falsas en Facebook

De acuerdo con su estudio “¿Cómo usan Facebook los mexicanos?” que efectuó a nivel nacional en 2019, 85.22% de los entrevistados dijo haber recibido noticias falsas por este medio y 42.36% reconoció haberla creído.

El motivo por el que la creen es que quienes la comparten son sus compañeros de trabajo o de centros de estudio, familia o amigos. El 34.9% respondió que es debido a los encabezados o títulos y 37.93% por la presentación de la información.

En tanto, Carolina Pacheco Luna, también académica de esa entidad académica e integrante del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, destaca que Facebook pasó a ser un modelo de negocio que lucra con la privacidad de las personas.

Mujeres, las más agraviadas

Además, en la red social las mujeres han sido las más agraviadas, pero también han aprendido a buscar estrategias de autocuidado para establecer contrapesos y hacer denuncias como fue el caso del movimiento MeToo, en el que pudieron organizarse mediante la red y exigir sus derechos.

En Facebook tuvo ocho millones de menciones en solo 24 horas. “Hay que tener una visión crítica con respecto a esta red; ya la tenemos aquí y hay que cuidarnos”, comenta la maestra en Comunicación.

Altibajos

Hace algunos años la revista Time colocó a Mark Zuckerberg, creador de Facebook, como uno de los pilares para el desarrollo tecnológico y la apropiación de la tecnología e internet, al permitir lazos de transparencia y libertad de expresión, recuerda Hurtado Razo, doctor en Comunicación.

Recordó que en 2008 Facebook jugó un papel importante en la campaña presidencial en la cual fue electo Barack Obama, en Estados Unidos.

Así como en los procesos democráticos en el norte de África, conocidos como la primavera árabe; en movimientos de ciberactivismo y el YoSoy132, en México.

Por lo anterior, el experto dijo que “creíamos que las redes digitales eran ese medio en el cual muchos países, agrupaciones, narrativas iban a ser beneficiadas”.

Filtración de información en Facebook

Sin embargo, dice Razo, en 2009 el paradigma de esta red sociodigital cambió.

“El negocio, el oro blanco de nuestra era, son los datos, la minería de datos y las grandes bases de datos y el uso que se hace de ellos”, señala el académico.

La red social vivió el escándalo de Cambridge Analytica, empresa que a partir de información obtenida de perfiles de Facebook creó estrategias y mensajes enfocados a cambiar la percepción de usuarios en las elecciones de 2016, en Estados Unidos.

Así como también en el Brexit de Reino Unido y el proceso de pacificación en Colombia.

Fake News, una constante

Luis Ángel Hurtado Razo, académico de la UNAM nos cuenta que “se utilizaron cientos de noticias falsas –fake news– para propagar temores, generar fobias, discursos de odio, discriminación racial e incluso, que incitaban a la violencia.

“Esto derivó en una investigación por parte del Congreso de Estados Unidos que citó a Zuckerberg a comparecer, y quien dijo que era culpable en la vulneración de los datos, de la privacidad de los usuarios”, indica.

En ese sentido, el especialista considera que las redes se deben regular pues “hay gobiernos que establecieron leyes para limitar y sancionar algunas de sus acciones u omisiones y otros países avanzaron en el impulso de políticas públicas para educar mediáticamente a la población”.

Lo anterior, a fin de que sepa distinguir discursos verdaderos de falsos, no caer en la emotividad de los intolerantes, que inciten a la violencia y cuiden sus datos personales.

Educación sobre redes sociales

Entre ellos están Noruega, Finlandia, Suecia, Japón, Corea del Sur, en los que se imparten materias obligatorias de educación de los medios en los diferentes niveles educativos, no solo los digitales. La educación genera en la sociedad lo que él llama “criterio informativo”, que es establecer una sana distancia frente a todos los medios.

“Son naciones en las que leen más, consumen más televisión y no se quedan con un solo medio. Esto permite que, si ven una fake news en Facebook, lo contrastan con lo que dice la radio, la TV, la prensa, y no se dejen llevar por la inmediatez; una vez que corroboran, ven que es falso y no lo difunden”, agrega.

Violencia sociodigital contra mujeres

Con él coincide Pacheco Luna, especialista en violencia sociodigital contra las mujeres, quien advierte que hay retos en materia de autorregulación relacionada con el control de datos personales y la violencia digital en distintas modalidades.

“Hay una parte humana y otra de inteligencia artificial que vigila no haya contenidos contrarios a las políticas de la red social. Pero también sabemos que hay muchas formas de darle la vuelta a éstas para que se sigan difundiendo y Facebook no ha tenido control de ello”, expresa.

Por ello, insiste en que debe haber una educación crítica para los medios, por la que han pugnado grupos feministas en las últimas cinco décadas.

“Necesitamos educación crítica para los medios y cómo consumirlos. Las redes sociales son medios de comunicación y el Estado, las instituciones deberían crear programas de educación para los medios e incluir estos temas en toda la educación básica”, asevera la académica.

