¿Cómo? Twitter de Stan Lee anuncia colección de NFT en su honor

Gran polémica se desató hace unos días, después de que el Twitter de Stan Lee diera un anuncio sobre una nueva colección de NTF en honor al fallecido escritor de cómics.

En los últimos meses el término Non Fungible Token en inglés o token no fungible ha tomado relevancia debido a sus adquisiciones y que pueden llegar a ser valorados en millones de dólares.

-Información relacionada: ¿Es escéptico? Keanu Reeves se manifiesta sobre el metaverso de Facebook y los NFT

Son una especie de licencia digital única en su tipo y no se puede intercambiar, es decir, según la BBC News, se pueden entender como certificados de propiedad de activos virtuales o físicos.

Sin embargo, hay opiniones dividas debido a que, mientras unos lo consideran como una oportunidad para algunos artistas, otros consideran puede ser una inversión muy arriesgada.

Aunque tal parece que es una nueva apuesta dentro del mundo tecnológico, ya que cada vez se hacen notar más, al mismo tiempo en que el metaverso toma fuerza.

Incluso, películas como “The Matrix Resurrections”, entre otros productos, ya los utilizan para sus promociones.

Recordemos que el famoso creador de cómics de Marvel dejó este mundo en el 2018, pero su legado es tan grande que se mantiene vivo en el pensamiento de muchos.

Además, sus historias pasan de generación en generación al igual que su recuerdo que también está presente en sus redes sociales.

En ese sentido, el pasado 14 de diciembre del 2021, se publicó un importante anuncio desde su cuenta oficial de Twitter que tiene que ver con los token no fungibles.

Resulta que se dio a conocer la creación de una colección de este tipo de, hasta el momento, uno de sus héroes.

Se trata nada más y nada menos de un personaje menormente conocido, en relación con los superhéroes famosos de su autoría como los “Avengers”.

De acuerdo con la publicación, para rendir homenaje, el personaje que tendrá su propia colección de este tipo será “Chakra el Invencible”.

Finalmente, el anuncio en la cuenta de Twitter de Stan Lee señala que la venta en línea de la colección de NFT sucederá entre el 27 y 29 de diciembre del 2021.

From championing diversity to embracing new tech, Stan was 1 step ahead of the curve. To honor his innovative spirit, Stan’s 1st Indian hero, Chakra The Invincible, debuts in his own NFT (digital art) collection from 7:30pm PT 12/27-12pm PT 12/29! Sign up: https://t.co/Crub8yo09X pic.twitter.com/p9cQcKxiUI

— Stan Lee (@TheRealStanLee) December 14, 2021