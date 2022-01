¿Cómo mandar mensajes de WhatsApp sin tener el contacto en la agenda?

Una de las particularidades de WhatsApp es que para enviar mensajes a alguien tienes que tener su número de teléfono en tu lista de contactos., pero aquí te contamos cómo enviar mensajes a un contacto sin tenerlo en tu agenda.

Esto es fácil, rápido e ideal para mensajes ocasionales, que además, puedes hacerlo desde el navegador web o desde tu teléfono Android.

¿Cómo mandarlo desde la web?

Este método lo ocuparas empleando la API de WhatsApp. Puedes usarla desde tu navegador web, bien en tu ordenador, tablet o smartphone.

Sólo tienes que teclear o pegar este enlace en la barra de direcciones https://wa.me y después de una barra / deberás indicar el número de teléfono al que quieres enviar un mensaje con su correspondiente código de país.

Cuando introduzcas ese enlace, el navegador te mostrará una pantalla de WhatsApp con un botón para iniciar un chat o conversación con dicho número.

WhatsDirect

Si tienes un teléfono Android y quieres enviar mensajes de WhatsApp a números sin añadirlos a tu agenda de contactos, puedes probar con aplicaciones especializadas como es el caso de WhatsDirect.

En tres sencillos pasos:

Indicamos el número a enviar. Luego escribimos el mensaje. Pulsamos en Enviar y se abrirá una ventana de conversación de WhatsApp.

WhatsDirect sirve tanto para enviar mensajes de texto como para compartir contenido multimedia: fotos, vídeos, ubicaciones, documentos…

Click to chat

Click to chat es una sencilla app gratuita y sin publicidad que utiliza la API de WhatsApp para enviar mensajes a números sin ser contactos.

Es una app intermediaria que abrirá WhatsApp en tu Android con una nueva ventana de chat, podrás escribir el mensaje directamente en Click to chat pero no será enviado hasta que no pulses en el botón de Enviar en la propia WhatsApp.

Easy Message

Easy Message es otra alternativa a tener en cuenta para Android si quieres enviar mensajes de WhatsApp a números de teléfono sin añadirlos a tu lista de contactos.

Su funcionamiento es idéntico a las aplicaciones anteriores.

Al igual que en las otras aplicaciones, al tratarse de WhatsApp, con Easy Message puedes usar prácticamente todas sus funciones de envío de mensajes: mensajes de voz, enviar documentos, fotos y vídeos, etc.