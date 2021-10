¡Cómo en Breaking Bad! Descubren laboratorio móvil de metanfetaminas en EU

La realidad superó a la ficción, y es que tal y como lo vimos en la popular serie, ‘Breaking Bad’, policías descubrieron un laboratorio móvil.

Esto sucedió en Arizona, Estados Unidos.

El departamento de policía de Arizona capturó un laboratorio móvil que es muy similar a la camioneta de la serie ‘Breaking Bad’.

En dicha camioneta tipo van se puede apreciar cómo está construido un laboratorio de metanfetaminas.

La detención se dio después de una denuncia de un locatario debido a que dicho automóvil se encontraba invadiendo su propiedad.

Por otro lado, la policía de Arizona detuvo al propietario, un hombre de 38 años de edad.

Y como si fuera poco, el mismo departamento de policías hizo el comparativo entre la popular serie y el suceso titulado ‘Breaking the law.

Mobile meth lab “Breaking Bad” style.

Officers found chemicals and lab equipment inside of an RV during a trespassing call at a business near 43rd Ave/Camelback. The owner of the RV was arrested and booked on drug charges as well as organized retail theft.#PPDMaryvalePrecinct pic.twitter.com/06hBT49ohd

— Phoenix Police (@PhoenixPolice) October 14, 2021