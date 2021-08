Claudia Sheinbaum inaugura Línea 2 del Cablebús

Escucha la nota:



Entre gritos de “¡presidenta, presidenta!”, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo inauguró la Línea 2 del Cablebús que ofrece servicio de Santa Martha Acatitla a Constitución de 1917 en la alcaldía Iztapalapa y que transportará diariamente a 108 mil pasajeros.

Luego de un recorrido por los 10.6 kilómetros de longitud que abarca este nuevo servicio que transita por siete estaciones con 305 cabinas con una velocidad de 5 kilómetros por segundo, aseguró que “desde Iztapalapa para el mundo ya no solo serán Los Ángeles Azules, sino el Cablebús, las utopías, Los Pilares, los senderos para las mujeres libres y seguras, ejemplos de cómo en tres años cuando no hay corrupción y no hay privilegios se invierte en el que menos tiene”.

Información relacionada: Línea 2 del Cablebús transportará 5 mil personas por hora

En el evento donde estuvo acompañada de la alcaldesa Clara Brugada, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, entre otros funcionarios, Sheinhaum Pardo dijo que con esta obra, la línea más grande de América Latina, se demuestra que la CDMX es “orgullosamente un gobierno de la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, que busca beneficiar a los que menos tienen y erradicar con ello las desigualdades.

De acuerdo con el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lajous Loaeza, esta obra tuvo una inversión de 3 mil 189 millones de pesos; ofrece servicio a 5 mil pasajeros por hora en ambos sentidos garantizando una reducción de tiempo de traslado del 50% al pasar de 1 hora 15 minutos a 36 minutos, con un costo de 7 pesos por servicio.

Además, de manera paralela, se intervinieron 3 mil 400 casas para crear mosaicos de colores; se instalaron mil 271 luminarias y se ubicaron 271 cámaras además de las ya conectadas con anterioridad al C5.

Sheinbaum Pardo anunció que en las próximas semanas se hermanará el servicio del Cablebús con el Teleférico de La Paz en Bolivia, donde se inspiró para traer este servicio a la capital del país y también próximamente se inaugurará el Trolebús elevado que es una obra de carácter mundial.

Éstas acciones en conjunto dijo Sheinbaum, han coadyuvado para sacar a Iztapalapa de los 15 municipios más violentos del país a través de la inversión que atienden las causas de la desigualdad.