Claudia Sheinbaum coincide con AMLO sobre los casos de delitos no graves

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaun manifestó su respaldo a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que accedan a su libertad las personas que lleven en prisión más de 10 años esperando condenas por delitos no graves.

“Estoy de acuerdo con el presidente casos de delitos no graves que no tienen sentencia y que llevan más de 10 años en la cárcel, es una injusticia, cuando hay un delito no grave, casos de personas que están enfermas, que tienen enfermedades graves de comorbilidad también nos parece con delitos no graves, pero además por humanidad que también es importante que se proceda a la libertad”, indicó.