Cientos de personas acuden al Zócalo a última jornada de la Verbena Navideña

Sin importar que el sol caía a plomo, desde este mediodía, cientos de personas llegaron al zócalo de la Ciudad de México, donde se celebra el último día de la Verbena Navideña 2021 que termina hoy de manera anticipada ante un repunte de casos de Covid-19.

El área de los juegos mecánicos es la más demandada. Ahí se concentra la mayoría de la gente en una fila sin sana distancia. Estás atracciones tienen capacidad de atender a 150 personas en turnos de 15 minutos.

La señora Dora Olivares y sus dos hijos llegaron temprano porque ayer no pudieron ingresar debido a la cantidad de personas.

Hoy tuvieron mejor suerte aunque les hubiera gustado visitar este lugar de noche, cuando se encienden las luces que adornan la villa navideña.

“Pues está muy padre, pero nos hubiera gustado más entrar en la noche que se ve más bonito, pero ayer no pudimos no pudimos entrar, había demasiada gente, estaba muy lleno, pero está muy bonito, gracias. (¿Sabía que hoy es el último día, lo adelantaron por el tema de Covid?) Sí, por eso estamos aquí con todo y sol”, comentó.

Ángel Alexis de 9 años refirió que quería subirse a todos los juegos mecánicos. Confesó que en su casa durante esta pandemia se ha sentido asfixiado.

“Está muy bonito. (¿A qué juego te quieres subir?). A todos. Ya me sentía muy asfixiado de estar ahí adentro”, dijo.

En tanto, la señora Yesenia Hernández de Ixtapaluca, quien iba acompañada de su esposo e hija, indicó que aprovecharon que habían ido a hacer sus compras y distraerse un rato.

“No la verdad no sabía, me vengo enterando ahorita. De hecho casi no hemos salido, ahorita porque la niña ya está un poco aburrida aparte de que venimos a hacer unas compras”, señaló.

Familias enteras recorren la plancha del zócalo, la mayoría con cubrebocas aunque si hay quienes olvidan esta medida sanitaria.

Hoy a las 20:00 horas llegará a su fin la Verbena Navideña 2021, eventos que estaba previsto terminara hasta mañana.