Choques del Metro CDMX: De Viaducto a Tacubaya

El choque de trenes del Sistema de Transporte Colectivo ‘Metro’ en la estación Tacubaya de la Línea 1, que corre de Pantitlán a Observatorio, no es el primero, anteriormente ya se han presentado otros percances.

El primero que ocurrió fue en la estación Viaducto de la Línea 2 que va de Tasqueña a la estación Cuatro Caminos, un 20 de octubre de 1975, cuando dos trenes colisionaron dejando un total de 31 personas muertas y 70 lesionados, siendo el más mortífero hasta nuestros días.

El percance se debió debido a que en aquel entonces no se contaba con sistema de pilotaje automático en la red, sino con un frenado de emergencia, el cuál no cumplió y el tren fue impactado por otro que había salido de Chabacano a una velocidad de 70 kilómetros por hora.

Tras el accidente, las autoridades de aquel momento sentenciaron en 1977 al conductor Carlos Fernández Sánchez, a 14 años de cárcel en el Reclusorio Oriente y a una multa de casi 13 millones de pesos como reparación del daño.

Entre los testimonios de aquella ocasión está el de Miguel Calatayud, quien era miembro del Escuadrón de Rescate del Departamento del Distrito Federal y cuenta en el libro “Muerte sobre ruedas” de José Pérez Chowell que el lugar “era un verdadero manicomio, mucha gente enloquecida, gritando y llorando. Lo primero que vi me heló la sangre, entre dos vagones se encontraba prensado un hombre a la altura del tórax”.

En el mismo libro, una señora de nombre Manuela contó su experiencia: “cuando chocó el Metro no me di cuenta porque iba pensando en mí comadre, le iba rezando un Rosario, no más sentí un trancazo bien duro y me desmayé (…) me dolía todo el cuerpo”, en dicho viaje a ella se le murió, Sergio, una persona con la que viajaba en dicho momento.

A la fecha este capítulo en la historia del Metro es considerado el más mortífero, dejando secuelas en las personas que quedaron vivas y con frases de “No vuelvo a subirme al Metro”, pero no han sido el único evento.

2015, el segundo choque

Otro choque se registró el 5 de mayo de 2015 en la Línea 5, específicamente en la estación Oceanía con dirección a Politécnico, ahí un convoy alcanzó a otro que estaba detenido, en esta ocasión no hubo víctimas que lamentar pero sí personas lesionadas.

En aquel año no se registraron muertes, 12 personas fueron enviadas al hospital y los conductores fueron llevados al Ministerio Público.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo ‘Metro’ en aquella ocasión, las causa fue un error humano, pues el dictamen realizado establece que la señalización y la radiocomunicación en la Línea 5 en aquella ocasión funcionaba perfectamente.

Tacubaya, el tercero en la historia

El choque de dos trenes en la estación del Metro Tacubaya se suma a la lista de percances que han afectado a este transporte, aquí un tren guía impactó a otro que se encontraba estacionado con dirección a observatorio dejando al momento 1 fallecido y más de 40 lesionados.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, comentó que ya se está atendiendo la emergencia y que los heridos ya están siendo atendidos en hospitales de la capital.

Finalmente, la Fiscalía General de Justicia de la capital ya informó que ya inició una carpeta de investigación tras el choque para conocer las causas del accidente.