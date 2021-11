Checo Pérez vio así a los asistentes al Show Run, mira el video

Sergio ‘Checo’ Pérez dio una probadita de lo que será la carrera del domingo en el Gran Premio de México al mostrar en avenida Reforma un parte del poder de su bólido Red Bull a los aficionados mexicanos.

El piloto mexicano hizo un pequeño circuito en esa céntrica avenida, entre las glorietas de la Diana Cazadora y El Ángel de la Independencia.

Se calcula que unos 100 mil espectadores acudieron a verlo, prácticamente unos segundos, porque aunque no iba a una velocidad como si estuviera en el circuito, si lograron verlo y ¿él a los espectadores?

El equipo Red Bull dio a conocer un video en el que se ve a todos los asistentes al evento desde la perspectiva del piloto mexicano.

En las imágenes el pequeño circuito habilitado para el Show Run se puede observar mucha gente pero a la velocidad del ‘Checo’ Pérez.

De hecho esa perspectiva es la misma que se ve en las tomas cuando la carrera está realizándose y en el caso de la exhibición de ayer, se aprecian perfectamente los detalles.

So… we took over Mexico City 🇲🇽 pic.twitter.com/kp1EOPrBj1

— Red Bull Racing Honda (@redbullracing) November 4, 2021