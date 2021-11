Checo Pérez sufre incidente, se recupera y queda cuarto en primera práctica libre del GP de México

Al terminar la primera práctica libre del Gran Premio de México, el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez se repuso de un choque que tuvo donde perdió un alerón y terminó en cuarto lugar.

Valttieri Bottas quedó en primer lugar, Lewis Hamilton en segundo y Max Verstappen en tercero.

‘Checo Pérez’ chocó esta mañana durante las prácticas del México GP, y dejó dañado el alerón trasero Símbolo de colisión.

Pese al accidente, el tapatío regresó a las pista, su auto se encuentra en reparación.

Pérez no pudo remontar de inmediato, pero parece ser que “Checo” no fue el único que tuvo problemas con la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, ya que Charles Leclerc (Ferrari) comentó que “hay mucho polvo en pista”, esto debido después de dos años sin actividad en la pista.

Cabe mencionar que Leclerc también tuvo un choque en un lapso similar al del conductor mexicano.

