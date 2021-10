Sergio 'El Checo' Pérez logra el tercer puesto en el GP de Estados Unidos

Sergio ‘Checo’ Pérez concluyó el Gran Premio (GP) de Estados Unidos con un posición dentro del pódium.

Luego de una buena actuación el tapatío logró la tercera posición.

El piloto de mexicano de Red Bull sumó su cuarto podio en lo que va del año.

En un cierre dramático, Max Verstappen contuvo a Lewis Hamilton para llevarse la victoria y el mexicano cerro el podio.

El neerlandés Max Verstappen , también de Red Bull tomó la delantera para superar al británico Lewis Hamilton (Mercedes) y afianzarse como líder del Mundial de Fórmula Uno.

Mientras el mexicano Sergio Pérez obtuvo el tercer lugar y otro de los favoritos, el español Carlos Sainz (Ferrari) acabó séptimo.

Pérez llevó una carrera sin complicaciones, el único mínimo percance que tuvo fue la pérdida de su líquido para hidratación y su primera parada en boxes fue un tanto lenta.

El mexicano entró a pits por primera vez en la vuelta 13 y regresó a la pista.

Después de 30 vueltas el mexicano ingresó nuevamente a pits para poner el compuesto duro y con ello ir hasta el final.

El tapatío se mantuvo firme en su puesto durante las 56 vueltas, en ningún momento quedó atrás, manejando lo mejor que pudo para no dejar perder su puesto seguro.

SERGIO: "I ran out of water! I couldn't drink at all, it got pretty difficult! I was losing strength towards the end"#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/dJA9onfmkv

— Formula 1 (@F1) October 24, 2021