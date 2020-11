Checo Pérez logra clasificación histórica en GP de Turquía

Sergio Pérez logró la mejor clasificación de su carrera este sábado en Turquía, pues logró el tercer mejor tiempo y arrancará en la segunda línea de salida, solo por detrás de su coequipero Lance Stroll, que largará primero, y Max Verstappen, segundo en la parrilla.

Esta se convierte en la mejor posición de salida en las 10 temporadas de Fórmula 1 que ha corrido el piloto mexicano, quien incluso pudo finalizar con el mejor tiempo durante su última vuelta, pero un Alfa Romeo de Giovinazzi le causó tráfico y perdió la posibilidad de salir primero en el circuito de Estambul.

La lluvia protagonizó el inicio de la clasificación, situación que hizo cambiar la estrategia de neumáticos de los equipos y que aprovechó a la perfección Racing Point, que colocó a sus dos pilotos entre los primeros tres en su corta historia.

Por otro lado, los Mercedes largarán en la sexta y novena posición, tras una calificación complicada donde solo corrieron con neumáticos para lluvia, situación que perjudicó sus tiempos en comparación con los primeros cuatro clasificados, quienes sí utilizaron neumáticos intermedios para sus vueltas finales.

