Ceremonia del Grito de Independencia, sí se hará: Martí Batres

El secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama aseguró que sí se llevará a cabo la tradicional ceremonia del Grito de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México y mencionó que será el Gobierno de México el que revele los detalles del evento.

En conferencia de prensa sostuvo que el gobierno de la Ciudad es el que está a cargo del Zócalo capitalino y por esa razón mantendrá coordinación estrecha con autoridades federales.

“Sobre el tema de el grito y las características particulares las va a dar el Gobierno de la República, que características va a tener y en su caso la Jefa de Gobierno, entonces yo me espero sobre esto (…) el gobierno de la Ciudad coadyuva pues tiene la responsabilidad del Zócalo entonces va a ayudar en muchos sentidos, no me quiero extender pero es posible que se le de un espacio a esta información más detallada pero el gobierno de la Ciudad coadyuva en temas como protección civil y en su momento se detallará todo el tema”, destacó.

Para este evento como el desfile del 16 de septiembre también habrá estrecha comunicación con la Secretaria de Seguridad Ciudadana y otras dependencias como protección civil y la misma Secretaría de Gobierno, tal y como ha ocurrido en años anteriores.

Será el Gobierno federal el que detalle si habrá ocupación total, parcial o sin presencia de asistentes al evento de la ceremonia del Grito de Independencia el 15 de septiembre en el que el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador dará el grito de independencia en el ejercicio de su tercer año de Gobierno.

