Las redes sociales se han convertido en la forma de anunciar o denunciar algunas situaciones, como la que recientemente se hizo viral, pues el CEO de una compañía en Estados Unidos hizo un despido colectivo por videollamada.

Pero eso no es todo, pues los hechos se registraron en los últimos días, por lo que, además, los 900 trabajadores se quedaron sin empleo antes de Navidad.

Lo que ha causado polémica e indignación por parte de los usuarios es la forma en la que el directivo informó a los empleados que no laborarían más en la empresa Better.

Resulta que se trata de una organización prestamista de hipotecas digitales, la cual comunicó el despido del 9 por ciento de su personal en EU e India el viernes pasado.

Lo que llamó la atención es que, de acuerdo con el portal TechCrunch, los hechos se dieron un día después de que la compañía debutara en la bolsa financiera.

Sin embargo, por medio de una videollamada unilateral, el director ejecutivo, Vishal Garg, no dio más detalles, pero sí recibió fuertes críticas por parte de los internautas en redes sociales.

Fueron los usuarios de Twitter quienes retomaron las palabras de Vishal Garg, quien asegura que “el mercado ha cambiado y tenemos que movernos con él para sobrevivir”.

The CEO @ https://t.co/VNi1LcKgsg laying off 15% of workforce right before the holidays. Absolute horrible move on his part and making it all about himself. Hope those laid off bounce back quick! #better pic.twitter.com/7r6WGoTqoN

— Mo Stonks (@mgshuheb) December 4, 2021