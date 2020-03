CDMX suspende actividades “no esenciales” por Covid-19

Escucha la nota:



Como parte de las acciones que se están tomando para mitigar los contagios de coronavirus, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se están preparando para el escenario más grave de Covid-19, por lo que están realizando compras para la fase dos y tres de insumos de satinización, para ello destinan cien millones de pesos.

“Algunas compras adicionales que está haciendo Secretaría de Salud otras que ya habían iniciado, una satinización mayor en el Metro, Metrobús, en transporte público, estamos calculando alrededor de cien millones de pesos adicionales, de dónde salen del propio presupuesto, por ejemplo, pavimentación tiene presupuesto de mil 800 millones de pesos, se le quitan cien millones y se orienta a esta área”.

Al anunciar que a partir del 23 de marzo se suman a la política de sana distancia, en la que sugiere evitar el contacto físico, suspender actividades “no esenciales” y reprogramar eventos masivos, por lo que el festival musical de Noche de Primavera, que se realizará el próximo 21 de marzo, será virtual.

“En particular queremos anunciarles del 21 de marzo que es la Noche de la Primavera que si vamos hacer el festival, pero va hacer virtual, aunque es dos días antes de lo que se estableció de la sana distancia, consideramos que es mejor evitarlo ya estando muy cerca del 23, pero se va a poder conectar todo mundo virtualmente al festival, van a poder pasar una noche agradable y madrugada también”.

Por su parte, el secretario de Cultura capitalino, Alfonso Suárez del Real, indicó que el programa de Noche de Primavera se transmitirá por las redes sociales del gobierno capitalino y el sistema público de radio y televisión. En la conducción estará Regina Orozco y se realizará a puerta cerrada en el Teatro de la Ciudad, con la orquesta y coro de Sororidad, grupos de jazz, la réplica de opera en el Estanquillo, tríos para boleros y música de raíz.

Además la red de teatros y museos de la ciudad aplicará a partir del 23 de marzo “la sana distancia”, y analizan que esta medida se aplique en espacios públicos como jardínes y parques, y la suspensión del las Asambleas nocturnas de colonias, la entrega de créditos de viviendas y esta semana se realizarán las audiencias públicas, pero quizá la próxima no.

La Jefa de Gobierno señaló que aún está en análisis el viacrusis de Iztapapala, que incluye otras alcaldías, y llamó a no generar compras de pánico, porque “el miedo no ayuda”, porque no se tiene pensado en ningún momento cerrar centros comerciales.

Por su parte, la secretaria de Salud, Oliva López, explicó que en el festival Vive Latino se han descartado casos de Covid-19.

“Son las mismas brigadas, son 10 carpas médicas, en todos los filtros de la entrada se está con termómetros para toma de temperatura solo se tuvieron 28 personas, 27 personas con datos por arriba de lo normal y fueron inmediatamente aisladas y retiradas de la zona”

Por último, la jefa de Gobierno descartó realizarse la prueba de diagnóstico de Covid-19, al considerar que no tiene ningún síntoma ni cumple con el protocolo y estas pruebas “no son infinitas” y advirtió que aquellos que quieran politizar el manejo de esta pandemia “será su responsabilidad porque todas las medidas que se han tomado es a partir de un Comité Científico” y no decisiones personales.

