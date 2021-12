CDMX sigue en semáforo verde con mejorías menos claras en indicadores

Con 358 personas hospitalizadas por Covid, la Ciudad de México se mantiene en semáforo epidemiológico verde, aunque ya no se observan mejorías tan claras en los indicadores con los que se da seguimiento a la pandemia, informó Eduardo Clark García, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que si bien no se ve un repunte, los ingresos hospitalarios y casos activos disminuyen a menor velocidad, además de que la positividad de pruebas creció de 2.1 a 2.5%, con una detección diaria de aproximadamente 70 casos.

“Seguimos en semáforo verde, seguimos con una ligerísima tendencia a la baja en todos los indicadores que monitoreamos, no estamos viendo todavía ningún tipo de repunte ni en positivos, casos activos, ingresos hospitalarios, defunciones hospitalarias o ocupación hospitalaria, pero si vale la pena que la gente conozca que no estamos viendo las mejorías tan claras que llegamos a tener durante varios meses”, indicó.

Al respecto, la secretaria local de Salud, Olivia López dijo que en estas fiestas decembrinas es necesario mantener el uso del cubrebocas y que quienes presenten síntomas de enfermedad respiratoria, por más leves que sean, se aíslen para romper las cadenas de contagio.

“Y sobre todo que los enfermos aunque tengan un leve catarro, un poco de escurrimiento nasal, que no se sienta mal, no salga porque no se sabe si puede tener COVID, entonces este autoaislamiento también nos ayuda a romper las cadenas de transmisión, pero estamos atentos porque sabemos que vienen épocas que son de encuentro, de fiesta y de mucha actividad en espacios cerrados, entonces tenemos que estar vigilantes y pedirle a la población que no baje la guardia”, comentó.

Asimismo Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital anunció que la aplicación del refuerzo de la vacuna anti Covid para adultos mayores en la Ciudad continuará la próxima semana en tres alcaldías, únicamente durante tres días debido a las celebraciones navideñas.

“Nuestro objetivo la próxima semana, vamos a estar trabajando tres días de la próxima semana, esto derivado de los días de asueto que ustedes ya conocen que serán el día jueves, viernes y sábado, estamos entonces con esto objetivo, entre el lunes 20 y el miércoles 22 vacunar a 179 mil adultos de 60 y más años residentes de Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Milpa Alta”, expuso.

De esta forma, el próximo 22 de diciembre, en 11 de las 16 alcaldías que integran la Ciudad de México ya se habrá aplicado el refuerzo en personas de 60 y más años; y, las faltantes serían Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.