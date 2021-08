CDMX sigue en semáforo naranja con baja en hospitalizaciones

Escucha la nota:



La Ciudad de México permanece una semana más en semáforo naranja, conforme a sus propios indicadores, entre los que destaca cierta estabilidad en la ocupación hospitalaria, anunció Eduardo Clark, director de gobierno digital.

“Continuamos en semáforo naranja el resto de la semana; recuerden, es cada dos semanas la posibilidad de cambio… En el caso de la Ciudad de México, en la última semana, un incremento de 133 personas; es la menor semana, desde que vemos el incremento de hospitalizaciones, en términos de cambio de ocupación”, dijo.

La semana pasada, aseguró, estábamos en 3 mil 221, hoy en 3 mil 354, pueden ver, más o menos, esta estabilidad; de hecho, una buena parte del cambio ha sido solo un par de días y ha estado bastante estable, de hecho, la ocupación en los últimos siete a 10 días, indicó.

Al respecto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum refirió que si bien las personas enfermas de Covid siguen llegando a los hospitales, es a un menor ritmo que en las semanas previas.

En este sentido confió en que esta desaceleración y la vacunación genere un descenso en las siguientes semanas.

“Aún tenemos incremento en los hospitales, pero es menor que el que teníamos hace algunas semanas, permítanme hacer alguna analogía, es como si uno fuera así en kilómetros por hora en un vehículo y ahora vamos a 20 km/h y va cada vez disminuyendo esa velocidad hasta que tengamos una situación en donde empieza a disminuir, entonces lo que hay es una desaceleración que se ve en la positividad también en términos de la estabilidad de una pequeña reducción en el número de casos y en la proporción de casos en los que se hacen pruebas de Covid”, declaró.

En relación a las restricciones y medidas sanitarias para las actividades económicas, la mandataria local reiteró que es difícil apegarse a los lineamientos que establece el semáforo epidemiológico definido por la federación.

“Ya es muy difícil entrar en ese proceso, lo he dicho en otras veces, no creemos que hoy estemos en condiciones de cerrar ninguna actividad, más bien es vacunar, informar y nuestro programa que va arrancando de manera muy importante y qué está haciendo muy bien recibido en los hogares de la ciudad de salud en tu vida, salud tu bienestar en donde busquemos que cada uno de nosotros tenga mejores condiciones de salud y de esa manera podemos afrontar cualquier enfermedad, y en particular el Covid-19”, señaló.

En tanto, la secretaria local de Salud, Oliva López, expuso que en este tercer pico de la pandemia no existe presión hospitalaria como lo hubo en las 2 previas.

Asimismo ante la preocupación que ha generado entre la población el contagio entre menores de edad, la funcionaria precisó que es un grupo de la población sin gran riesgo frente a la enfermedad, muchos de ellos, dijo, son asintomáticos.

No obstante, informó que en los hospitales de la Sedesa hay 17 menores hospitalizados por Covid, ninguno grave y todos con pronósticos favorables.