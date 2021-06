CDMX sigue en semáforo amarillo; Sheinbaum descarta tercera ola de Covid

Escucha la nota:



La Ciudad de México se mantiene en semáforo amarillo, ante el repunte en casos de Covid-19 entre el segmento de personas menores de 50 años, lo que no quiere decir que estemos en una tercera ola, dijo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Indicó que el objetivo en la ciudad es cuidarse y reactivar si arriesgar, es igual de importante cuidar las actividades económicas y la salud de los ciudadanos.

#EnVivo 🔴📹 Reactivar sin arriesgar es tarea de todos. Empleo y salud. https://t.co/IE1k2LMslO — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 25, 2021

Sheinbaum reiteró que no habrá marcha atrás en la reactivación económica.

Refirió que el incremento de casos no es una alarma para la ciudadanía sino un llamado a no bajar la guardia.

INCREMENTO DE CASOS MAYORITARIAMENTE EN 18 A 39 AÑOS

Por su parte, Eduardo Clark, director de gobierno digital, indicó que la Ciudad de México registra un incremento en las hospitalizaciones y casos positivos de Covid-19, principalmente en la población de 18 a 39 años y un crecimiento más moderado en el segmento de personas 40 a 49 años, mientras que los grupos de mayor vulnerabilidad de 50 años en adelante hay estabilidad.

“El viernes pasado había 641 personas hospitalizadas hoy 716, significa un aumento de 75 personas hospitalizadas, mucho del cual fue en un solo día de la semana, el día de ayer. En particular todo el incremento lo estamos viendo reflejado en los grupos de edad de 18 a 29 años y de 30 39, que como pueden ver en las tendencias, llegaron a su mínimo hace casi un mes y han venido subiendo de manera más rápida. Vemos un incremento más moderado en el grupo de 40-49”, expuso el funcionario.

SE DESCARTA TERCERA OLA DE COVID

Sheinbaum descartó que estemos en la antesala de una tercera ola de Covid, al tiempo que reiteró que no habrá marcha atrás en la reactivación económica.

“No estamos ante una tercera ola por lo pronto, lo que hay es un ligero incremento en los casos. Y aquí lo importante es que no podemos entrar a un proceso como el que teníamos el año pasado de cerrar actividades porque es igual de importante mantener la salud de los habitantes, como también la reactivación de la economía, es decir, cómo si podemos estar en verde”, señaló.

Entonces no hay que alarmarse, aseguró, no es un tema de alarma a la ciudadanía, sencillamente de cuidado y el tema hacia todas las actividades económicas es cómo seguimos reactivando y cómo entre todos no seguimos cuidando.

La mandataria capitalina agregó que el objetivo de su gobierno es que la ciudad regrese a semáforo verde, desde el semáforo amarillo actual y se mantenga en ese estatus mientras se impulsa la economía, con todas las medidas preventivas de salud contra el Covid-19.