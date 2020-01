CDMX sale de los primeros lugares en índices delictivos

Escucha la nota:



A pesar de los homicidios registrados en los últimos días en la Ciudad de México, como el ocurrido en un edificio de Polanco, el gobierno capitalino minimizó estos delitos al afirmar que algunos hechos de este tipo son “estacionales”.

En entrevista, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que la tendencia de distintos delitos es a la baja, no obstante, dijo, se mantiene el trabajo coordinado entre las autoridades encargadas de la seguridad y procuración de justicia.

“No ha estado en los primeros lugares, pero ha habido algunos días en particular que hemos tenido episodios de más homicidios que el promedio y ahí en algunos casos ha sido por alguna cuestión de riñas y en otros casos tiene que ver con otro tipo de crímenes (…) Tenemos una tendencia a la disminución en general, en todos los delitos”, comentó.

En tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García afirmó que desde el mes de mayo del año pasado se han reducido los casos de homicidio doloso.

“Mayo fue el mes más violento de 2019. Desde mayo la tendencia ha ido a la baja en homicidio doloso, estoy hablando específicamente de lo que usted comentó, desde junio empieza a bajar, usted sabe que es un delito que no hay cifra negra prácticamente. Desde junio tenemos todos los índices de homicidio doloso a la baja, no hemos vuelto a tener un mes como de mayo hacia atrás, no me refiero solo de mayo, me refiero desde diciembre de 2018 hasta mayo de 2019 no ha habido esa tendencia sino que iba subiendo, sino en contra, disminuyendo”, apuntó.

Asimismo el funcionario explicó que el triple homicidio registrado en Polanco obedece a otros motivos no relacionados con la delincuencia común.

En este sentido recordó que el crimen organizado en la Ciudad de México siempre ha estado presente en la capital, aunque negó que haya una ola de violencia en la capital.