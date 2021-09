CDMX regresa a semáforo amarillo; reabrirán antros, bares y discotecas 

Ante la disminución de contagios y hospitalizaciones, con ingresos hospitalarios de 30% menos respecto al pico registrado hace 2 semanas, la Ciudad de México transitará a semáforo epidemiológico amarillo, color que estará vigente del 6 al 19 de septiembre, anunció Eduardo Clark García, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública.

“Tenemos hoy la buena noticia, que de acuerdo a la última notificación de riesgo que recibimos por parte del gobierno de México, la ciudad de México está a partir del próximo lunes en semáforo amarillo y lo estará por lo menos 2 semanas”, destacó.

Esto, dijo, derivado de una reducción importante en todos los indicadores que ellos miden que ya nos pasa al rango del amarillo esta semana.

“En la ciudad de México también hay una mejoría de este mismo nivel de magnitud, en la cual en la última semana se ha reducido en 236 el número de personas hospitalizadas, pasando de 2864 el viernes pasado a 2628 el día de hoy”, expuso.

Ante la mejoría en la evolución de la pandemia de las últimas 4 semanas en términos de contagios, hospitalizaciones y el avance de la vacunación, el funcionario informó que a partir del próximo lunes podrán volver a operar antros, bares, discotecas y salones de fiesta, el único sector de la economía que permanecía cerrado.

Estos giros podrán dar servicio en su horario habitual con un aforo del 50%.

“A partir de este lunes que entra en vigor el semáforo amarillo en la ciudad de México los establecimientos mercantiles o actividades cuyo giro principal sea la venta de bebidas alcohólicas y salones de fiesta, estos son giros como bares, cantinas, antros, discotecas y homólogos, podrán operar con un aforo máximo de 50% conforme al horario permitido en su aviso de funcionamiento o bien conforme al horario habitual”, indicó.

Al respecto, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum descartó que en estos establecimientos se pidan certificados de vacunación toda vez que es una medida similar a la que se han aplicado en otras ciudades, dado los niveles de vacunación de 90% en mayores de 18 años con al menos una dosis y 50% con esquema completo.

“No se está poniendo como condición, van a ir abriendo poco a poco, ese es el anuncio que hacemos y sabemos que no abren todos el lunes sino que vana a ir abriendo poco a poco, tiene que haber adecuaciones y sobre todo lo que nos interesa es que va avanzando de manera muy importante la vacunación en la ciudad, es algo similar que se hizo en otras ciudades del mundo en el nivel de vacunación que tenemos”, señaló.

Asimismo la mandataria capitalina dio a conocer que del martes 7 al sábado 11 de septiembre se llevará a cabo la fase 27 de vacunación, la cual contempla la aplicación de segundas dosis para personas de 40 a 49 años en Azcapotzalco, Iztapalapa, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco, alcaldías donde se prevé inocular a 523 mil 570 ciudadanos.

“La próxima semana, a partir del martes se vacuna todas las alcaldías segunda dosis de 40 49 años que aún no se han vacunado. Nos informan que ya pronto llega la segunda dosis de Sputnik, entonces probablemente le estaremos programando de esta semana a la siguiente y para todos los jóvenes de 18 a 29 años que aún no se vacunan, también estará programándose muy pronto para que no crean que se nos ha olvidado”, declaró.