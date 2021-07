CDMX: Desafuero de Mauricio Toledo no es un asunto de confianza, dice Sheinbaum

Escucha la nota:



La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum consideró que existen pruebas suficientes para que en San Lázaro se concrete el desafuero del diputado, Mauricio Toledo, quien es acusado de delitos que podrían implicar corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal y de ser parte de una red de prestanombres.

“Pues no es un asunto de confianza yo espero que actúen con base en las pruebas que les envío la FGJ que entiendo son pruebas suficientes”, indicó.

Manifiesta desacuerdo

Asimismo la mandataria capitalina expresó su desacuerdo en que Mauricio Toledo se haya sumado a la Cuarta Transformación y que bajo su respaldo haya ganado una diputación por Puebla.

Pruebas suficientes de enriquecimiento ilícito

“A mi en particular no me parece que haya ocurrido así y espero que haya la continuidad de este desafuero que pidió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México porque tienen pruebas suficientes, no es un asunto político, es un asunto en donde hay pruebas suficientes de enriquecimiento ilícito”, expuso la jefa de Gobierno CDMX.

Se prevé que este miércoles la Cámara de Diputados defina si el diputado por el Partido del Trabajo, Mauricio Toledo, se queda sin fuero para hacer frente a las acusaciones por su presunta participación en diversos ilícitos.