CDMX: con cubrebocas y su ropa preferida, regresan niños a clases presenciales

Escucha la nota:



Las puertas de la Escuela Secundaria Diurna 89 “República de Ecuador”, ubicada en alcaldía Venustiano Carranza, se abrieron 15 minutos antes de las 8 de la mañana para recibir a los alumnos, luego de 14 meses de que la SEP determinó cerrar los planteles de educación básica a consecuencia de la pandemia de Covid-19.

Con mochila al hombro, ropa casual y sonrisas ocultas por el cubrebocas, llegaron entusiasmados y emocionados los alumnos a este plantel

Información relacionada: Detalles sobre el regreso a clases presenciales este 7 de junio

Nueva normalidad

Nebid, estudiante de tercer grado, a quien no le gusta ausentarse pese a que este enfermo, expresó su alegría al ingresar a la escuela que tendrá que dejar para iniciar su educación en nivel bachillerato. Dijo que también se siente triste pues dejará de ver a sus compañeros.

“Se podría decir que emocionado, con un poco de euforia, en lo personal a mi me encanta venir a la escuela. Pues nervioso y me siento también en parte triste porque se ve aquí tal vez ya no vea a varios de mis amigos”, comentó.En tanto, Mar Ambriz, alumna de primer grado, manifestó estar contenta pues en las clases a distancia “no se aprende nada”.

“Pues bien porque ya extrañaba a venir a la escuela, ya extrañaba estudiar, porque en línea si es difícil no se aprende nada, si se siente bien volver otra vez a la escuela”, apuntó.

Por su parte, la mamá de Nebid señaló que ya era “justo y necesario” que regresaran a la escuela, pues ha sido difícil por economía tener acceso a internet y continuar con las clases a distancia.

“Mi hijo ya le andaba por regresar a la escuela, si ya estaba ansioso, ya era justo. (¿Su hijo en qué grado va?). En tercero, si con más razón. (¿Y cómo la han pasado durante estos 14 meses?), pues difícil, muy difícil porque la verdad él es un niño muy estudioso que le encanta la escuela y ahorita le ha costado bastante trabajo, entonces a él ya le andaba por regresarse”, declaró.

Además, para las madres de familia que no pudieron quedarse en casa debido a sus trabajos, es destacado el esfuerzo que hizo el personal docente para que este regreso a clases presenciales fuera posible.

“Pues muy bien, la verdad es que si es un gran apoyo que los maestros empiecen a dar clases, personas como yo que trabajan se nos hace muy difícil conectar los hay Internet o algo así o estar al pendiente, pero muy bien”, indicó la señora Pamela Ambriz.

¿Cuál será el reto para docentes?

El reto para el personal docente es poner al corriente a los alumnos que no tuvieron acceso al internet para conectarse a clases a distancia o con quienes no hubo contacto, refirió emocionada la directora de la secundaria 89, Martha Edith García.

“Entusiasmados por aquellos chicos que no tuvieron los recursos para conectarse, para seguir a distancia en las actividades y demás. Ahorita estamos esperando una población aproximadamente de 60 niños divididos en diferentes horarios y apoyo de los maestros, dos, tres maestros de todos los que conforman la plantilla y los demás seguirán a distancia”, expuso.

Al respecto, el profesor José Antonio Guerrero, señaló que si bien aún existen riesgos, es fundamental el regreso a las aulas para que los alumnos que tuvieron dificultades para seguir sus estudios a distancia puedan rescatar el ciclo.

“Nosotros analizamos el factor de riesgo, el factor de riesgo es ciertamente alto aún, sin embargo tenemos que considerar que tenemos alumnos que carecen de medios tecnológicos, que carecen de recursos económicos para poder trabajar a distancia. Vamos a trabajar con mayor a cinco en esa parte, en la parte de los alumnos que necesitan un refuerzo y un apoyo académico, entonces yo creo que la mayoría de la población que va a asistir serán alumnos que no tienen recursos, que no han podido trabajar a distancia y que están buscando una alternativa para poder rescatar el ciclo escolar”, refirió.

De acuerdo con cifras del gobierno capitalino, de las 4 mil 002 escuelas públicas de educación básica que hay en la Ciudad de México, este lunes regresaron a clases presenciales 387, es decir, el 9.6% de ellas. Además, retomaron sus actividades presenciales 716 escuelas particulares, por lo que en total retornaron a las aulas 80 mil alumnos y 10 mil maestros de mil 103 escuelas.

Además, según cifras de la SEP, este lunes en el país regresaron a las aulas un millón 631 mil 235 alumnos, en 24 mil 406 escuelas de nivel básico hasta superior de 15 entidades, incluida la capital del país.