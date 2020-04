Castigo a quien agreda a personal médico: Sheinbaum

Escucha la nota:



La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum advirtió que se castigará con todo el peso de la ley a quienes agredan a personal médico.

En conferencia de prensa la mandataria pidió a la población ser solidaria con los trabajadores de la salud que están atendiendo a enfermos de Covid-19.

“Yo estoy muy optimista porque la ciudadanía se ha comportado muy bien y ahí donde no se comporte, donde haya daño a nuestros trabajadores de la salud, también sé que la fiscalía general de la Ciudad de México va a actuar con Todo el peso de la ley porque tampoco se puede permitir que estas acciones se desarrollen”, indicó.

Información relacionada: Atenderá IMSS a pacientes con Covid-19 que no sean derechohabientes

Asimismo ante la preocupación por su salud que manifestaron trabajadores del Hipódromo de las Américas por la instalación de la Unidad Temporal Covid-19 en el Centro CitiBanamex, la funcionaria los exhortó a estar bien informados y ser solidarios con el personal de salud.

<

“Es muy importante estar enterados de cómo es que se contagia el Covid-19, es el estar cerca de una persona que te estornuda, que te habla muy cerca, etc., por eso es la sana distancia, entonces primero estar muy bien informados y la segunda ser solidarios porque todos nos podemos enfermar, entonces en este momento decir no quiero que nada ocurra cerca de un lugar cuando en realidad no tienes ninguna posibilidad de contagio, sino sencillamente hay hospitales que tienen que atender a las personas enfermas, pues lo que requerimos es una solidaridad enorme entre todos”, apuntó.

Sheinbaum Pardo recordó que personal de salud, seguridad, de limpia, entre otros, son sectores esenciales que mantendrán sus labores a favor de la población, por lo que invitó a la ciudadanía a ignorar los audios con información falsa que circulan en grupos de WhatsApp, así como de las fake news que se difunden en redes sociales.