Caso ‘YosStop’: Opina Sheinbaum que cárcel no es única salida

La fiscal Ernestina Godoy recibirá a la madre de Yoseline Hoffman, mejor conocida como ‘YosStop’, luego de que ésta le pidiera a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum interviniera en el caso de la youtuber detenida por una acusación de posesión de pornografía infantil.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina se pronunció por hacer una reflexión sobre la utilización de los medios y en este tema en particular, dijo, la Fiscalía General de Justicia tiene que atender el tema de los agresores de Ainara Suárez, quien sufrió abuso sexual y fue grabado en video.

En este sentido la funcionaria opinó que ahora el Sistema Penal Acusatorio permite que se asuman responsabilidades, sin que sea necesariamente la cárcel.

“La cárcel no necesariamente es la única salida, entonces siempre hay una denuncia de una víctima, hay que hacerle caso a la víctima, pero en todos estos casos tiene que privar este esquema general del proceso penal en donde hay salidas y en donde cada quien cumple con sus responsabilidades”.

Justicia para víctima

“Entonces esa es mi opinión personal y en particular la Fiscal General va a recibir a la madre y hay que hacer justicia para la víctima, tiene cada quien que asumir su responsabilidad es porque me parece que no cualquier cosa se puede decir, pero también hay que ver la justicia hasta dónde llega, cómo llega y cómo se realiza”, declaró.

Sheinbaum Pardo agregó que los agresores de Ainara Suárez ya son sujetos de investigación por este caso.

‘YosStop’ vinculada a proceso

El pasado lunes 5 de julio, se dio a conocer que la influencer fue vinculada a proceso por el delito de pornografía infantil, ya que los datos de prueba presentados por la FJGCDMX fueron determinantes.

Por lo anterior, un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, motivo por el que ‘YosStop’ regresó al penal femenil de Santa Martha Acatitla.