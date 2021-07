Caso ‘Polly’: Mujeres se manifiestan, piden justicia y castigo para Diego Armando

Escucha la nota:



Mujeres, activistas feministas y amigas de Fernanda Olivares, “Polly”, se reunieron la tarde del domingo para exigir justicia y castigo ejemplar a Diego Armando “N”, apenas unas horas después de que perdiera la vida a causa de las graves lesiones provocadas por su atropellamiento.

Desde las 6:00 de la tarde, a pesar de la lluvia que caía en el Centro Histórico de la capital del país, las mujeres se fueron reuniendo para encender veladoras en la escultura y colocar flores y letreros con mensajes como “Polly, hermana, aquí esta tu manada”, “Justicia” y otros, mientras de fondo sonaba el himno contra los feminicidios, la “Canción sin miedo”.

Castigo ejemplar a Diego Armando

Angelica Vargas, amiga de “Polly” dio un mensaje en el que advirtió que a partir de ahora exigirán que la justicia le dé un castigo ejemplar a Diego Armando “N”, “que no tenga la libertad que ahora Polly no va a tener y que no tenga paz como tampoco la familia de Polly la tendrá”.

Después de iniciada la velada, las asistentes dieron mensajes hablando del incremento de la violencia feminicida, hicieron cadenas tomadas de las manos y cuando esto ocurría, un grupo de cinco integrantes del Bloque Negro, totalmente encapuchadas llegaron para brindarles apoyo, sumarse a la concentración y realizar algunas pintas al rededor de la Antimonumenta.

“El violador eres tú”

Poco después de las 7:30 las asistentes cantaron “El Violador Eres Tú” y una vez más la Canción sin miedo y se tomaron una foto para conmemorar el momento en que se comprometieron a conseguir justicia para “Polly” y para Fernanda Cuadra, la otra víctima de Diego Armando “N”. B.

El pasado 12 de junio Fernanda Olivares y Fernanda Cuadra asistían a una fiesta, cuando Diego Armando Helguera, en estado de ebriedad, las atropelló en una calle de la alcaldía Iztacalco, luego de discutir con el grupo de amigos entre quienes se encontraban las víctimas. Este sábado Fernanda Olivares “Polly” perdió la vida a causa de las lesiones, mientras que Cuadra se recupera en su casa con daños severos.