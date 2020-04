Cancelan torneo de tenis Wimbledon por Covid-19

Las especulaciones sobre el destino de la edición 2020 de Wimbledon llegaron a su fin este miércoles, pues la Junta Directiva del All England Club (AELTC) y el comité organizador confirmaron la cancelación del torneo por los impactos de la pandemia de Covid-19.

A través de un comunicado, los directivos informaron que mantienen comunicación constante con las autoridades de salud del Reino Unido, por lo que han analizado el impacto y los posibles escenarios generados por el número de contagios.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.

The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt

