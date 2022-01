¡Cambia de color! BMW presenta su nuevo vehículo en el CES 2022

Con tan solo un botón, BMW ha creado un vehículo, el iX Flow, que puede cambiar de color su parte exterior según un video de la presentación que se llevó a cabo este miércoles durante el CES 2022 en Las Vegas.

“En el futuro, los clientes de BMW podrán cambiar el color de su coche con solo presionar un botón“, explicó Strella Clarke, líder del proyecto BMW iX Flow.

La líder resaltó que esta tecnología va a beneficiar a los usuarios de distintas maneras, por ejemplo: si pierdes tu auto en el estacionamiento, tu coche podría sacar un destello para que lo localices más fácil.

“Al cambiar de color, podemos cambiar el reflejo de la luz solar y así cambiar las propiedades térmicas del automóvil”.

#CES2022 FAVORITE! #BMW iX Flow technology allows a driver to change the color of their car with the push of a button. 4 new “My Modes” offer a personalized digital experience inside and out. #innovation 📹: @BMW pic.twitter.com/9vLv5SlJjI

— Rocky Nash | 🔴 Live Producer (@rockynashlive) January 5, 2022