Califica Sheinbaum de ‘retrógrada’ propuesta sobre devolución del predial a alcaldías

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, rechazo de manera contundente la propuesta de la Unión de Alcaldes de Ciudad de México de devolverles íntegro el recurso por el pago de predial a las alcaldías, toda vez que lo consideró como una propuesta retrógrada.

En conferencia de medios, sostuvo que además es una propuesta que está al margen de la Carta Magna y de la Constitución local.

Dijo que esa propuesta no va con una visión de quizás, de igualdad, de disminución de desigualdades y de derechos. Esa propuesta, aclaró, demuestra lo que son: el conservadurismo.

Por otra parte la mandataria local sostuvo que no hay ningún indicio en el país de la presencia de la variante ómicron, por lo que no se contempla el cierre de las actividades económicas de la capital como medida preventiva.

“No vamos a cerrar las actividades económicas; no hay ningún signo, no hay nada, nada que nos alerte para cerrar actividades económicas. Inclusive la tercera ola de la pandemia de COVID, no se cerraron las actividades y nuestra labor fue acelerar al Máximo la vacunación en toda la ciudad y a partir de ello se logró una redacción en los contagios y en las hospitalizaciones”, puntualizó.