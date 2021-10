Caída de WhatsApp, Facebook, Instagram y Telegram, afecta a millones en el mundo

La caída de WhatsApp de este lunes 4 de octubre ha dejado incomunicados a millones de usuarios en el mundo, al presentar fallas en la conectividad.

Usuarios también han reportado la caída de Facebook e Instagram, ya que no permiten enviar mi recibir mensajes.

A través de Twitter, que es la red social que se mantiene funcionando bien, los usuarios buscan explicación de la caída de las aplicaciones.

En la red social de microblogging, la cuenta oficial de la app de mensajería publicó un breve mensaje en el que agradeció a los usuarios por la paciencia ante las fallas que presenta.

“Somos conscientes de que algunas personas están experimentando problemas con WhatsApp en este momento”, escribió.

“Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y enviaremos una actualización aquí lo antes posible. ¡Gracias por su paciencia!”.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.

Thanks for your patience!

— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021