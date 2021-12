¡Buscando a ‘Kobe’! Usuaria denuncia extravío de su perro de parte de aerolínea

Con la llegada de la Navidad y Año Nuevo, los viajes están a la orden del día, sin embargo, hay situaciones que no son favorables para los pasajeros, pues una joven denunció que una aerolínea perdió a su perro.

Se trata de una de esas historias virales que, tanto pueden tener un final feliz como triste, pues la usuaria, cuyo usuario de Twitter es @eleneasg reportó el extravío de su mascota ‘Kobe’.

Por medio de la red social mencionada, la pasajera desató la indignación de muchos usuarios, ya que aseguró que una aerolínea mexicana perdió al animal de raza Border Collie.

A pesar de ser un tipo de perro que usualmente es criado para ser un pastor de rebaño, hay quienes los cuidan como cualquier mascota y ‘Kobe’ no fue la excepción.

No obstante, la joven compartió una fotografía del animal en su perfil para hacer la denuncia, esperando a que llegase a decenas de usuarios.

BUSCANDO A KOBE @Aeromexico perdió a mi perrito boder collie en mi vuelo Denver-Monterrey con escala en Cd de México hoy 20 de dic. Nadie me sabe decir en dónde está. Yo se que está en el aeropuerto internacional de México por su airtag. Nadie me ha podido dar respuesta. pic.twitter.com/CmGfy9us98

En primera instancia, informó que los hechos sucedieron en su vuelo que salía de Denver, en Colorado, Estados Unidos, a Monterrey, Nuevo León con escala en la CDMX.

Pero aseguró que “nadie me sabe decir en dónde está”, aunque señaló que la mascota podría estar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “por su AirTag”.

Es de mencionar que el ‘AirTag’ es un aparto que se puede colocar en cualquier objeto, sobre todo en los que se usan diariamente, para localizar las pertenencias en caso de extraviarlas.

Después de referir que “nadie me ha podido dar respuesta”, la usuaria recurrió nuevamente a su cuenta de Twitter para informar que “¡Encontraron a ‘Kobe’!”.

Incluso, publicó las fotos que le mandó la aerolínea, pero detalló que el animal continúa en el AICM.

“Aún no tiene vuelo programado para Monterrey. No me quiero ni imaginar la ansiedad que debe estar sintiendo en estos momentos”.

Finalmente, la joven agradeció a todas las personas que compartieron que una aerolínea perdió a su perro ‘Kobe’, aunque aún espera verlo pronto.

¡Encontraron a Kobe! Me enviaron estas fotos de él. Sigue en el aeropuerto internacional de la cdmx, aún no tiene vuelo programado para Monterrey. No me quiero ni imaginar la ansiedad que debe estar sintiendo en estos momentos.🥺

Gracias a todos por compartir❤️‍🩹 pic.twitter.com/5g3VccqaHm

— Nena (@eleneasg) December 21, 2021