Busca oposición disminuir aprobación de AMLO: Sheinbuam

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum se pronunció a favor de que el legislativo federal concrete un periodo extraordinario para aprobar el ejercicio de revocación de mandato para el presidente de la República.

En conferencia de prensa, la mandataria local acusó a los diputados de oposición de trabar este proceso, así como al INE de asumir tareas que no le corresponden.

“Lo que están buscando es, pues distintas medidas porque no han encontrado la manera, pues, de disminuir la aprobación del Presidente en nuestro país y, ahí, pues se van a enfrentar, pues, con el pueblo de México, ese es el gran tema, ¿no Entonces, me parece que debería –el Congreso– hacer su periodo extraordinario, aprobar la revocación de mandato como está planteada, y que el INE, pues se concentre en organizar y no en legislar o definir cómo debe hacerse la pregunta”, apuntó.

Oposición busca evitar la revocación de mandato

La funcionaria insistió en que la oposición busca evitar esta revocación planteada en la ley, mientras que el árbitro electoral asume funciones que no le corresponden, por lo que llamó a los consejeros del INE a apegarse a la Constitución.

“Bueno, pues que hay, evidentemente, un… el Presidente de la República tiene una enorme aceptación en todo el país y lo que hay, pues es un… la gran mayoría de la oposición, pues está evitando que se lleve a cabo este acto, o esta acción democrática, que está ya planteada en la Constitución. Entonces, están tratando de poner todas las trabas para que no se lleve a cabo esta revocación y, además, están fortaleciendo que el INE haga labores legislativas cuando, en realidad, pues quien tiene la atribución de las labores legislativas es, justamente, el Congreso de la Unión”, declaró.

Los legisladores desecharon en días pasados la convocatoria para celebrar un periodo extraordinario en el que el tema central a discutir sería la revocación de mandato.