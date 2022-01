Brigadistas reforzarán 'Sí al Desarme, Sí a la Paz' 2022

Al poner en marcha el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” 2022, el secretario de Gobierno, Martí Batres anunció que como parte de esta estrategia que tiene el objetivo de retirar armas de fuego de los hogares, de manera voluntaria y anónima, a cambio de recursos económicos, también mil brigadistas promoverán, casa por casa, la cultura de no violencia.

El funcionario destacó que con ello ahora “Sí al Desarme, Sí a La Paz” tendrá una nueva dimensión preventiva y social.

“Esta tarea tiene que ver con una concepción que no sólo es la fuerza la que debe utilizarse en la lucha contra el crimen, contra la delincuencia, sino sobre todo, la prevención, es decir, se trata de evitar que los delitos ocurran, evitar que las lesiones ocurran, entonces, la labor de todas y todos ustedes está en el marco de la prevención; aún y cuando este no es un cuerpo de seguridad -de Seguridad Ciudadana-, contribuye a la tarea de la Seguridad Ciudadana desde el terreno previo, el de la prevención, para que los delitos no ocurran, no sucedan”, indicó.