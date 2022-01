¿Boicot? Spotify pierde 2 mil millones de dólares después de la salida de Neil Young

¿Un boicot? Después de la salida del músico canadiense Neil Young de Spotify, la compañía de música online, el valor de mercado de la empresa disminuyó en más de 20 mil millones de dólares y sus acciones cayeron en un 12%.

El músico decidió retirar sus obras de la plataforma el pasado miércoles, debido a la mala información que existe en algunos de sus contenidos sobre el covid-19.

Después de que el pasado miércoles el cantautor Neil Young retirara su música del catálogo del servicio de streaming Spotify, la empresa enfrenta pérdidas millonarias que alcanzan los 2 mil millones de dólares.

Además, sus acciones cayeron en más de un 12 por ciento.

Esto se debe a que en redes sociales han utilizado diferentes hashtags para hacer boicot en contra de la empresa por su ligereza ante las demandas de los usuarios y músicos, esta controversia sacó diversas etiquetas como #CancelaSpotify, #EliminaSpotify para boicotear a la firma.

Después de la controversia, la competencia de Spotify se hizo presente y Apple Music no perdió la oportunidad de cortejar al compositor Neil Young con una serie de tuits en los que lo elogian.

