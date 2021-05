Bob Dylan, poeta musical de trascendencia a sus 80 años

Escucha la nota:



Bob Dylan, el cantante estadounidense de folk-rock, ha sido, hasta ahora, el único cantante y compositor en haber obtenido el Premio Nobel de Literatura.

Nacido como Robert Allen Zimmerman en Duluth, Minnesota, EU, el 24 de mayo de 1941 (80 años), fue reconocido por la Academia Sueca con el máximo galardón a la literatura en 2016.

El autor de canciones como Blowing in the Wind o Like a Rolling Stone, las cuales han marcado, no sólo a generaciones de jóvenes, sino también han sido una influencia musical para diferentes bandas, llamó la atención de la academia por el aporte poético de sus letras a lo largo de su carrera.

¿POR QUÉ LE DIERON EL NOBEL?

El otorgamiento del máximo galardón de la literatura a Dylan generó mucha sorpresa y polémica porque a muchos no convencieron los argumentos de la Academia al reconocer la trayectoria del al músico, cantante y poeta.

La Academia argumentó que la trascendencia de la obra de Dylan radica en haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición americana de la canción.

Aquí tres razones por las cuales se le otorgó el Nobel de Literatura al autor de Subterranean Homesick Blues

1. Por “haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense”, ahora se encuentra a la altura de otros premios Nobel de Literatura como Thomas Mann y Rudyard Kipling.

2. Al otorgarle el premio de 8 millones de coronas suecas (930 mil dólares), la Academia Sueca dijo:

“Dylan tiene la condición de un ícono. Su influencia en la música contemporánea es profunda”.

Más de 50 años después, Dylan sigue escribiendo canciones y a menudo realiza giras. Algunas de sus letras han resonado durante décadas.

3. El miembro de la academia Per Wastberg sostuvo que “es probablemente el más grande poeta vivo”.

También es el primer estadounidense que recibe el Nobel de Literatura desde que lo ganó en 1993 la escritora Toni Morrison.

SUS MEJORES CANCIONES

La obra de Dylan es muy vasta, pero muchas de sus composiciones han marcado una gran influencia, no sólo a nivel musical para muchos otros cantantes y compositores, sino que ha reflejado la profundidad de la tradición musical estadounidense.

Muchas pueden ser las mejores composiciones del cantante, pero las siguientes son las que han dejado una huella más profunda por su letra y su influencia en el mundo de la música.