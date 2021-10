Bienvenida Collabs y otras nuevas actualizaciones de Instagram

Instagram reveló varias de sus nuevas actualizaciones entre ellas destaca Collabs que permitirá publicaciones compartidas.

La página TechCrunch. reveló estas nuevas funciones que traerá Instagram para hacer volar la imaginación de sus usuarios.

Estas actualizaciones se irán viendo de forma gradual a lo largo de este mes.

Una de las funciones que más llama la atención y que ya comenzó a incorporarse a la aplicación es la función Collabs, que permitirán a dos usuarios compartir ‘posts’ juntos.

Estas publicaciones podrán tener comentarios, vistas y ‘likes’ compartidos.

You 🤝 Me

We’re launching Collabs, a new way to co-author Feed posts and Reels.

Invite an account to be a collaborator:

✅Both names will appear on header

✅Share to both sets of followers

✅Live on both profile grids

✅Share views, likes and comments pic.twitter.com/0pBYtb9aCK

— Instagram (@instagram) October 19, 2021