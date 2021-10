¿Aves en peligro de extinción han muerto debido a Elon Musk?

Hoy en día el cuidado del medio ambiente es fundamental, el empresario Elon Musk parece no entenderlo, ya que una organización conservacionista de aves denuncia que las instalaciones de la empresa del billonario, en Boca Chica afectan al hábitat de varias aves en peligro de extinción.

Entre las aves se encuentran el frailecillo silbador, el correlimos gordo y el halcón aleto; ya que esta zona se encuentra en un hábitat en donde encuentran todo tipo de especies, algunos en peligro de extinción, como varias tortugas marinas hasta felinos como el ocelote y el yaguarundí.

SpaceX is expanding its operations in Boca Chica, TX without a complete assessment of environmental impacts. The Federal Aviation Administration (FAA) is accepting comments on the project until next Monday, November 1st. Speak up now!https://t.co/TVundNiOeU pic.twitter.com/EAw09mCB5J

— American Bird Conservancy (@ABCbirds) October 26, 2021