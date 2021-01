Avanzan en comisiones CDMX reformas en materia de adopción de menores

Escucha la nota:



Con el objetivo de terminar con procedimientos difíciles y tortuosos que afectan las posibilidades de niñas, niños y adolescentes sean adoptados por una familia en la Ciudad de México, por un unanimidad este jueves las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de la Niñez del Congreso capitalino, aprobaron con modificaciones la Iniciativa con proyecto de decreto en materia de adopción que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes de la Ciudad de México, del Código Civil para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.

En sesión virtual, la Diputada promovente, Lilia Rossbach Suárez manifestó su preocupación ante la falta de información precisa sobre el número de infantes en abandono en la capital del país, así como de los que ya han sido adoptados, por lo que, dijo, su Iniciativa busca formalizar y facilitar todo el proceso de adopción.

*Información relacionada: Solicitará PAN en Congreso CDMX comparecencia de directora del Metro

“Hasta el día de hoy en esta ciudad ni siquiera podemos tener la certeza de cuántos niños se encuentran en abandono, no hay expedientes confiables, no sabemos dónde están, no hay seguimiento de aquellos que quieren que fueron dados en adopción, o sea no se sabe, no hay un registro, no hay una base de datos y tampoco se sabe dónde ni cómo están, esto lo tenemos que cambiar y por todas estas niñas y niños y adolescentes invisibles para la inmensa mayoría de la sociedad es que hace más de un año presente la iniciativa para reformar la ley de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes de la Ciudad de México, del Código Civil para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal”, indicó.

En tanto, el Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán Pérez reconoció que ésta ha sido una de las iniciativas más complejas que analizaron por las implicaciones sociales administrativas y jurídicas que contiene, pero se logró construir un marco jurídico que da certeza y claridad en los procesos de adopción.

De igual forma, el legislador enumeró algunos de sus puntos más importantes, entre ellos que se establece un Registro de Adopciones que concentra la información de los menores susceptibles de adopción tanto en situación de abandono, exposición o por pérdida de la patria potestad, así como de solicitantes de adopción, adopciones concluidas, no concluidas y en trámite.

Refirió que también se generan medidas especiales de protección en materia de adopción que deberán garantizar el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México a través de la Procuraduría de Protección y Defensa de los menores, la cual deberá dar seguimiento cada seis meses a las adopciones concluidas, por los siguientes tres años.

“Asimismo la Procuraduría de protección de las seguimiento a las adopciones concluidas cada seis meses por los siguientes tres años, una vez concluida la adopción. Sin lugar a dudas esta es una de las reformas sociales más importantes y más significativas, y lo que pretendemos es que las y los menores en la ciudad de México tengan garantizado el derecho al acceso a una familia en esta ciudad”, expuso.

La reforma además establece plazos para el procedimiento administrativo en materia de adopción y también se plantean prohibiciones específicas, a través de un catálogo de conductas prohibidas con la finalidad de salvaguardar los derechos y la integridad de los menores.

Asimismo se disponen los criterios mínimos que debe tener el informe de adoptabilidad y se crea el Comité Técnico de Adopción, así como una regulación de los Centros de Asistencia Social.

Cabe señalar que el dictamen deberá ser ratificado por el Pleno de los Diputados locales.