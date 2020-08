Avanza proceso para designar a titular del Instituto de Planeación de la CDMX

Escucha la nota:



Con 42 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones, este viernes el pleno del Congreso CDMX aprobó el dictamen para la designación de las personas propuestas para integrar el Comité de Selección de la persona titular de la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, presentado por la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

En sesión presencial del tercer periodo extraordinario, los legisladores designaron como integrantes del Comité a: Blanca Rebeca Ramírez Velázquez y Ernesto Rafael Alva Martínez, por cinco años; Ana Areces Viña y Genaro Javier Delgado Campos, por cuatro años; y Adalberto Noyola Robles, por tres años, con base en su probidad, méritos profesionales, laborales y académicos.

Al Escobar su voto, la diputada por Morena, Guadalupe Chavira celebró el resultado del trabajo legislativo que permitirá determinar a las personas que definirán la terna para elegir a quién dirigirá el Instituto de Planeación, que tendrá como principal tarea, “hacer que nuestra ciudad sea vista desde un enfoque de sostenibilidad, sustentabilidad y resiliencia; una ciudad plural e incluyente, de derechos y que marque la perspectiva de lo que se visualiza a 20 años”.

Además, la legisladora destacó que el Instituto incorporará el factor hídrico, “como uno de los más importantes temas, para considerar a futuro las decisiones en materia de asentamientos humanos”.

El legislativo local también aceptó con 41 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones las reservas presentadas por la diputada por Morena , Martha Ávila Ventura.

La reserva fue para adicionar un segundo párrafo al artículo Cuarto Transitorio del dictamen, referente a la designación de las personas propuestas para integrar el Comité de Selección de la persona titular del Instituto; por lo que se ratificó la propuesta para que sea la misma Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias la encargada “de dictaminar la designación de la persona titular de la Dirección General del Instituto de Planeación, a partir de la terna”.

Debido la contingencia sanitaria actual, el diputado Alberto Martínez Urincho propuso una toma de protesta remota de las y los integrantes del Comité de Selección, lo cual fue aprobado por la mayoría del pleno -con 39 votos a favor, 10 en contra y cinco abstenciones-, por lo que durante esta sesión, las y los integrantes del Comité tomaron protesta del encargo que desempeñarán.

Asimismo el pleno del Congreso capitalino aprobó con 33 votos a favor, seis en contra y una abstención, el dictamen por el que se reforma y adiciona el artículo Vigésimo Tercero Transitorio de la Constitución Política local, en materia de Juzgados de Tutela de derechos humanos.

De esta forma, a más tardar el 30 de septiembre del año 2020 deberán entrar en funcionamiento por lo menos dos Juzgados de Tutela en igual número de alcaldías; y a partir del año 2021 el Consejo de la Judicatura deberá instalar anualmente un juzgado en al menos cuatro alcaldías, hasta que las 16 demarcaciones cuenten con los espacios de protección de derechos humanos.

También se estableció que el Consejo de la Judicatura deberá realizar las acciones administrativas y presupuestales necesarias para la instalación progresiva de los Juzgados de Tutela en derechos humanos; y en la aprobación del Presupuesto de Egresos, el Congreso de la Ciudad de México tomará las previsiones necesarias.

Durante la discusión del dictamen, el diputado Mauricio Tabe Echartea, del PAN, argumentó su posición en contra del dictamen.

“Esta propuesta en lugar de abrir paso a la implementación y protección de derechos, la está cerrando. Este dictamen va en contra del propósito primigenio de la Constitución Política local para garantizar la protección efectiva de los derechos, y que cualquier capitalino puede reclamar la violación de los mismos”.

“El mandato constitucional original establecía que en julio de este año, todos los Juzgados deberían estar instalados, eso ya no lo cumplimos y ahora, los ciudadanos deben esperar a que se implementen poco a poco, y además en la medida en que exista presupuesto. Sin estos Juzgados toda la carta de derechos de la Constitución local queda inscrita para decorar nuestros discursos y no para cambiar la vida de la gente. La austeridad no debe ser un argumento para no garantizar los derechos, por ello estoy en contra”, expuso.

Al hablar a favor del dictamen , el diputado Alberto Martínez Urincho negó que la instalación progresiva de los juzgados vaya en detrimento de los derechos de los habitantes de la ciudad.

En tanto, el legislador por Morena, Ricardo Fuentes Gómez, indicó que los derechos humanos se han reconocido poco a poco, “sin embargo las recomendaciones en materia de derechos humanos aún siguen sin ser vinculantes, por lo que se hizo necesaria la implementación de estos Juzgados de Tutela; por ello me parece que esta reforma constitucional permitirá a los ciudadanos contar con instancias en donde podrán reclamar la protección efectiva de sus derechos”.