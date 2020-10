Autos de colección en Morelos, no fueron declarados por Collins: Sheinbaum

Escucha la nota:



La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum confirmó que como resultado del cateo a un domicilio en Tequesquitengo, Morelos, presuntamente de Raymundo Collins, ex titular del Instituto de Vivienda en la administración pasada, fueron encontrados decenas de autos clásicos, vehículos que el ex funcionario no reportó en su declaración patrimonial.

En conferencia de prensa la mandataria capitalina calificó como positivo esta acción de la Fiscalía local, instancia que en su momento tendrá que informar si se constituyen únicamente delitos locales o también federales.

“Encontraron muchos autos de lujo en el lugar, autos de colección que ya la fiscalía lo podrá informar que no habían sido declarados en ningún momento por esta persona y ya nos dirán cuáles son los delitos que tienen que ver con esto, si solo delitos locales o federales pero si digamos que fue positivo este cateo”, expuso.

Cabe señalar que este viernes la Policía de Investigación capitalina aseguró 41 autos de colección, 3 acuamotos, 1 cuatrimoto, 1 motocicleta y una lancha, presuntamente en una propiedad dd Collins Flores, quien es investigado por presuntas irregularidades durante su gestión en el Invi.