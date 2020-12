Autoridades federales y locales amplían capacidad hospitalaria en CDMX

Escucha la nota:



Luego de haber superado el pico de hospitalizaciones por Covid-19 registrado en mayo, autoridades capitalinas y federales aumentarán en lo que resta del mes la capacidad hospitalaria en mil 400 camas más, con lo que sumarán alrededor de 7 mil camas de todas las instituciones que las utilizan en la atención de la pandemia en la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, Alejandro Soberón, director general de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), anunció que la colaboración de las empresas y fundaciones que integran Sumemos por México, quienes hicieron una donación adicional a la Unidad Temporal Citibanamex de 495 millones de pesos, adicionales a los casi 750 millones ya ejercidos hasta este mes de diciembre, se ampliará el número de camas de este centro hospitalario.

“Dos son los objetivos que nos planteamos y los cumpliremos en unos cuantos días, primero escalar las capacidades que desde abril brindar una atención gratuita y de calidad a los pacientes, a llevar el número total de camas de 403 al 607. Segundo ampliar de nueva cuenta el plazo de sus operaciones, en su inauguración en abril pasado se planteó una actividad de tres meses que fue extendida hasta este diciembre y ahora hasta el 15 de marzo de 2021”, apuntó.

El empresario agregó que las camas estarán disponibles en su totalidad a partir del próximo 27 de diciembre.

Al respecto, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, señaló que pese al aumento de la capacidad hospitalaria es necesaria la cooperación de la ciudadanía para detener la curva de contagios.

En este sentido, negó que el Centro Histórico donde se han observado grandes concentraciones de personas, sea un foco de infección e insistió en que los contagios en su mayoría se están reportando en fiestas o reuniones, seguida de trabajos en oficina.

“Hasta ahora no tenemos un dato de que signifique que haya repercutido, si ustedes recuerdan en algún momento de mayo sabíamos que la central de abastos se volvió un foco de infección importante, hoy no tenemos porque hacemos revisiones de donde se contagiaron las personas, una muestra representativa de los que ingresan a los hospitales y no tenemos una indicación de que sea porque estuvieron en el centro histórico”, expuso.

Dijo que será este viernes cuando se anuncien nuevas medidas para evitar siga creciendo la pandemia y tratar de no llegar al cierre total de actividades.